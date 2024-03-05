Вартість квітневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) 4 березня зросла на 0,30% — до $2101,9 за унцію. Попереднього разу вище за $2100 золото торгувалося 4 грудня 2023 року.
Ціни на золото піднялися вище за $2100 за унцію вперше за три місяці
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Що відбувається з цінами на золото
У п'ятницю, 1 березня, ціни на золото сягнули двомісячного максимуму. Це сталося після публікації даних, що розчаровують, по виробничому сектору США і падіння споживчих настроїв у лютому (вперше за три місяці), які посилили очікування можливого зниження ставки ФРС вже в 2024 році. Зараз ставка становить 5,25−5,5%.
Старший редактор відділу ринків та оглядач Bloomberg Opinion Джон Отерс також зазначив, що ралі по золоту останніми днями вказує на загальний оптимізм щодо пом'якшення грошово-кредитної політики.
«Ключовим інгредієнтом стійкого ралі буде впевненість у тому, що відсоткові ставки спрямовуються вниз», — пише він, додаючи, що в попередні рази золото досягало позначки $2100 за унцію, коли зниження ставок здавалося неминучим. Отерс звертає увагу, що ціна золота знаходиться у зворотній залежності від відсоткових ставок і вона зросла, оскільки індекс цін РСЕ виявився не вищим за очікування.
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При цьому, на думку Джона Отерса, привабливість золота як активу знижує зростаюча вартість біткоїна. Динаміку золота у 2024 році він називає «блідішим відлунням» цифрової валюти.
«Цифровий актив позбавив золота блиску, подорожчавши більш ніж на 40% з моменту запуску біржових фондів (ETF) біткоїнів на тлі великого ажіотажу у січні. До того, приплив до цих фондів, зважаючи на все, відбувався за рахунок золотих ETF, у яких спостерігався чистий відтік», — вважає Отерс.
На думку керівника відділу сировинних стратегій TD Securities Барта Мелека, драйвером для зростання цін на золото також є активні покупки дорогоцінного металу центральними банками.
Прогноз аналітиків
У лютому аналітики Citi повідомили, що вартість золота в найближчі 12−18 місяців може досягти $3 тис. за унцію. Серед причин зростання цін вони назвали дедоларизацію, зниження відсоткових ставок та стагфляцію.
«Найімовірніший шлях до $3 тис. за унцію золота — це швидке прискорення існуючої, але тенденції, що повільно розвивається: дедоларизація в центральних банках ринків, що розвиваються, що, у свою чергу, призводить до кризи довіри до долара США», — вважають аналітики.
У Citi вважають, що навіть якщо перелічені три сценарії не реалізуються, то середня ціна золота в першій половині 2024 року може становити понад $2 тис. за унцію.
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