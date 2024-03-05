Ціни на золото піднялися вище за $2100 за унцію вперше за три місяці

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 березня 2024, 8:52

Ціни на золото піднялися вище за $2100 за унцію вперше за три місяці

Вартість квітневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) 4 березня зросла на 0,30% — до $2101,9 за унцію. Попереднього разу вище за $2100 золото торгувалося 4 грудня 2023 року.

Вартість квітневого контракту на золото на товарній біржі Чикаго (CME) 4 березня зросла на 0,30% — до $2101,9 за унцію.
Фото:depositphotos

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відбувається з цінами на золото

У п'ятницю, 1 березня, ціни на золото сягнули двомісячного максимуму. Це сталося після публікації даних, що розчаровують, по виробничому сектору США і падіння споживчих настроїв у лютому (вперше за три місяці), які посилили очікування можливого зниження ставки ФРС вже в 2024 році. Зараз ставка становить 5,25−5,5%.

Старший редактор відділу ринків та оглядач Bloomberg Opinion Джон Отерс також зазначив, що ралі по золоту останніми днями вказує на загальний оптимізм щодо пом'якшення грошово-кредитної політики.

«Ключовим інгредієнтом стійкого ралі буде впевненість у тому, що відсоткові ставки спрямовуються вниз», — пише він, додаючи, що в попередні рази золото досягало позначки $2100 за унцію, коли зниження ставок здавалося неминучим. Отерс звертає увагу, що ціна золота знаходиться у зворотній залежності від відсоткових ставок і вона зросла, оскільки індекс цін РСЕ виявився не вищим за очікування.

Читайте: Золотий запас: скільки заробили інвестори в золото в 2023 році і чи можна повторити цей успіх

При цьому, на думку Джона Отерса, привабливість золота як активу знижує зростаюча вартість біткоїна. Динаміку золота у 2024 році він називає «блідішим відлунням» цифрової валюти.

«Цифровий актив позбавив золота блиску, подорожчавши більш ніж на 40% з моменту запуску біржових фондів (ETF) біткоїнів на тлі великого ажіотажу у січні. До того, приплив до цих фондів, зважаючи на все, відбувався за рахунок золотих ETF, у яких спостерігався чистий відтік», — вважає Отерс.

На думку керівника відділу сировинних стратегій TD Securities Барта Мелека, драйвером для зростання цін на золото також є активні покупки дорогоцінного металу центральними банками.

Прогноз аналітиків

У лютому аналітики Citi повідомили, що вартість золота в найближчі 12−18 місяців може досягти $3 тис. за унцію. Серед причин зростання цін вони назвали дедоларизацію, зниження відсоткових ставок та стагфляцію.

«Найімовірніший шлях до $3 тис. за унцію золота — це швидке прискорення існуючої, але тенденції, що повільно розвивається: дедоларизація в центральних банках ринків, що розвиваються, що, у свою чергу, призводить до кризи довіри до долара США», — вважають аналітики.

У Citi вважають, що навіть якщо перелічені три сценарії не реалізуються, то середня ціна золота в першій половині 2024 року може становити понад $2 тис. за унцію.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами