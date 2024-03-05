ТОВ «НоваПей Кредит» у лютому здійснило публічне розміщення двох випусків відсоткових облігацій серій «D» і «E» номінальним обсягом 100 млн грн кожен через фондову біржу ПФТС. Про це пише Інтерфакс-Україна.
NovaPay у лютому розмістила облігації на 200 мільйонів
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Дата погашення облігацій — січень та лютий 2027 року, а ставка у річних становить 18%.
Минулого року «НоваПей Кредит» зареєструвала в НКЦПФР три публічні випуски відсоткових облігацій серій «A», «B» і «C» по 100 млн грн кожен. Серія «C» має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках, і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках «A» і «B» виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.
Відсоткову ставку облігацій серії «C» визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак лише на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково із наданням права власникам пред'явити облігації до обов'язкового викупу.
Крім того, «НоваПей Кредит» разом із випусками серій «D» і «Е» наприкінці минулого року зареєструвала і випуск серії «F» таким самим номінальним обсягом 100 млн грн. Термін обігу облігацій цих трьох серій — три роки з виплатою єдиного купона за ставкою 18% річних за погашення. Термін публічної пропозиції серії «F» — з 19 березня 2024 року до 18 березня 2025 року через біржу ПФТС.
«НоваПей Кредит» уже заявило, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на строки від місяця до року, які укладаються через мобільний додаток NovaPay, створивши зручну альтернативу банківським депозитам.
До теми: Як придбати облігації NovaPay через мобільний застосунок (інструкція)
Коментарі - 3
Это нормально , когда крупные компании распространяют свои облигации.
Да только есть одно «НО» … Государственные облигации считаются самыми надежными, поэтому крупные компании дают на пару процентов больше чем государственные облигации. Ну типа как , пусть и за минимальный, но больший риск чем в облигациях государства.
Так вот вопрос- нах… мне как инвестору брать трехгодичные (срок погашения февраль 2027 г) облигации «Новой почты» под 18 % если государственные трехгодичные ОВГЗ можно взять под 19%?
То есть государственные ОВГЗ получается, что мало того , что надежнее так еще и более выгодные.
Облигации «Новой почты», при таких раскладах, должны давать минимум 21% годовых. Иначе зачем мне, инвестору , вкладываться в облигации частной компании, с большим риском чем государственные, да еще и под меньший процент ?
ООО… Если еще и так , то реальная годовая доходность вообще получается 14,4%. Тогда уж тем более лучше гос. ОВГЗ под 19% годовых, на которые еще и налоги платить не надо .
Новая почта пусть идет лесом с такой ставкой