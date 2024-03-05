NovaPay у лютому розмістила облігації на 200 мільйонів

ТОВ «НоваПей Кредит » у лютому здійснило публічне розміщення двох випусків відсоткових облігацій серій «D» і «E» номінальним обсягом 100 млн грн кожен через фондову біржу ПФТС. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Дата погашення облігацій — січень та лютий 2027 року, а ставка у річних становить 18%.

Минулого року «НоваПей Кредит» зареєструвала в НКЦПФР три публічні випуски відсоткових облігацій серій «A», «B» і «C» по 100 млн грн кожен. Серія «C» має термін обігу два роки замість трьох років у двох попередніх випусках, і виплату купона щокварталу, тоді як у випусках «A» і «B» виплату відсотків передбачено наприкінці обігу.

Відсоткову ставку облігацій серії «C» визначено на рівні 20% річних, як і в попередніх серіях, однак лише на перший рік обігу, тоді як на другий рік її буде визначено додатково із наданням права власникам пред'явити облігації до обов'язкового викупу.

Крім того, «НоваПей Кредит» разом із випусками серій «D» і «Е» наприкінці минулого року зареєструвала і випуск серії «F» таким самим номінальним обсягом 100 млн грн. Термін обігу облігацій цих трьох серій — три роки з виплатою єдиного купона за ставкою 18% річних за погашення. Термін публічної пропозиції серії «F» — з 19 березня 2024 року до 18 березня 2025 року через біржу ПФТС.

«НоваПей Кредит» уже заявило, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на строки від місяця до року, які укладаються через мобільний додаток NovaPay, створивши зручну альтернативу банківським депозитам.

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