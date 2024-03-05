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5 березня 2024, 14:47

Продажі iPhone у Китаї впали на 24% на тлі конкуренції з Huawei

Продажі iPhone у Китаї впали на 24% у річному обчисленні за перші шість тижнів 2024 року, оскільки американська компанія зіткнулася з посиленням конкуренції з боку внутрішніх конкурентів, таких як Huawei. Про це пише Reuters.

Продажі iPhone у Китаї впали на 24% у річному обчисленні за перші шість тижнів 2024 року, оскільки американська компанія зіткнулася з посиленням конкуренції з боку внутрішніх конкурентів, таких як Huawei.

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Продажі головного конкурента американського технологічного гіганта в Китаї у сфері смартфонів преміум-клас Huawei за цей період зросли на 64%.

Це може посилити побоювання щодо уповільнення попиту на американську компанію, чий прогноз доходу в поточному кварталі був на $6 мільярдів нижче очікувань Волл-стріт.

Акції Apple від початку року втратили 5,68%.

Частка Apple на китайському ринку смартфонів впала до 15,7%, поставивши її на четверте місце, порівняно з другим місцем у минулому періоді, коли частка ринку становила 19%.

Huawei піднялася на друге місце, оскільки її частка ринку зросла до 16,5% з 9,4% роком раніше. Загальний ринок смартфонів у Китаї скоротився на 7%.

Ось так виглядає ТОП-5:

1. Vivo: 18,8%
2. Huawei: 16,5%
3. Oppo: 16,2%
4. Apple: 15,7%
5. Honor: 14,3%

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Джерело: Мінфін
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