Єврокомісія оштрафувала Apple на 1,8 млрд євро після скарги Spotify

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Що відомо

Apple встановлює умови для розробників, щоб вони могли розміщувати свої програми в App Store, і контролює взаємодію користувачів з ними. Щодо підписки на музику йдеться про те, що розробники не могли інформувати користувачів про ціни на підписку за межами програми, в якій купівля здійснювалася через механізми Apple, — давати посилання на альтернативні пропозиції або зв'язуватися з користувачами по e-mail.

«Поведінка Apple протягом майже десяти років, можливо, призвела до того, що багато користувачів iOS стали платити значно більше за підписку на потокову передачу музики через високі комісійні, які Apple стягувала з розробників і перекладала на споживачів у вигляді більш високих цін на підписку», — визнали в ЄК.

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Такі дії є порушенням антимонопольних правил ЄС і є несправедливими торговими умовами, вважає комісія. Вони не служать захисту комерційних інтересів Apple і негативно впливають на інтереси користувачів.

Нагадаємо

Financial Times (FT) писала, що до такого рішення у Брюсселі дійшли після розслідування, яке ЄК провела після скарги шведського музичного сервісу Spotify у 2019 році.

Компанія стверджувала, що Apple нав'язує свої умови стороннім розробникам через ексклюзивне володіння App Store і що з сервісів, які конкурують з Apple Music, стягують комісію 30% від платежів, здійснених через платіжну систему Apple. FT наголошувала, що цей штраф стане першим в історії Apple у Європі. Щоправда, джерела газети вважали, що його розмір буде майже вчетверо меншим від оголошеного — 500 млн євро.



Коментуючи штраф, Apple заявила, що ЄК не надала доказів заподіяння незручностей користувачам та антиконкурентної поведінки компанії. Вона має намір подати апеляцію.