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4 березня 2024, 18:11

Єврокомісія оштрафувала Apple на 1,8 млрд євро після скарги Spotify

Єврокомісія оштрафувала Apple за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку програм iOS для прослуховування музики, повідомило відомство на своєму сайті.

Єврокомісія оштрафувала Apple за зловживання своїм домінуючим становищем на ринку програм iOS для прослуховування музики, повідомило відомство на своєму сайті.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоApple встановлює умови для розробників, щоб вони могли розміщувати свої програми в App Store, і контролює взаємодію користувачів з ними.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Apple встановлює умови для розробників, щоб вони могли розміщувати свої програми в App Store, і контролює взаємодію користувачів з ними. Щодо підписки на музику йдеться про те, що розробники не могли інформувати користувачів про ціни на підписку за межами програми, в якій купівля здійснювалася через механізми Apple, — давати посилання на альтернативні пропозиції або зв'язуватися з користувачами по e-mail.

«Поведінка Apple протягом майже десяти років, можливо, призвела до того, що багато користувачів iOS стали платити значно більше за підписку на потокову передачу музики через високі комісійні, які Apple стягувала з розробників і перекладала на споживачів у вигляді більш високих цін на підписку», — визнали в ЄК.

Читайте: ЄС хоче оштрафувати Apple на 500 мільйонів євро

Такі дії є порушенням антимонопольних правил ЄС і є несправедливими торговими умовами, вважає комісія. Вони не служать захисту комерційних інтересів Apple і негативно впливають на інтереси користувачів.

Нагадаємо

Financial Times (FT) писала, що до такого рішення у Брюсселі дійшли після розслідування, яке ЄК провела після скарги шведського музичного сервісу Spotify у 2019 році.

Компанія стверджувала, що Apple нав'язує свої умови стороннім розробникам через ексклюзивне володіння App Store і що з сервісів, які конкурують з Apple Music, стягують комісію 30% від платежів, здійснених через платіжну систему Apple. FT наголошувала, що цей штраф стане першим в історії Apple у Європі. Щоправда, джерела газети вважали, що його розмір буде майже вчетверо меншим від оголошеного — 500 млн євро.

Коментуючи штраф, Apple заявила, що ЄК не надала доказів заподіяння незручностей користувачам та антиконкурентної поведінки компанії. Вона має намір подати апеляцію.

Джерело: Мінфін
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