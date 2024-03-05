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5 березня 2024, 14:24

Кабмін готує законопроєкт про введення військового збору для ФОП — Гетманцев

Кабінет міністрів України готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету. Один із таких способів — збільшити військовий збір для приватних підприємців (ФОП). Про це заявив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, повідомляє «Суспільне».

Кабінет міністрів України готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету.
Фото: НБУ

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За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 млрд грн.

Гетманцев додав, що очікують представлення цього законопроєкту вже у березні. При цьому він не зазначив, якою буде сума військового збору.

Уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін та представники профільних комітетів Верховної Ради обговорюють план збільшення доходів бюджету на 0,5% від ВВП, який Україна має презентувати в межах програми з Міжнародним валютним фондом. Цей план передбачає запровадження низки нових податків.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
5 березня 2024, 14:55
#
Базарники проти… зараз набіжать хейтити.
+
+45
SamBB
SamBB
5 березня 2024, 15:10
#
Чого хейтити?, базарники перекладуть це в ціну товару та й по всьому, пострадає мудрий наріт як завжди.
+
0
Три літри
Три літри
5 березня 2024, 16:31
#
Базарники платять фіксовану суму тож для них військовий збір це лише фіксована добавка.
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