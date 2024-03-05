Маск втратив звання найбагатшої людини у світі: хто зайняв його місце

Вперше за більш ніж дев'ять місяців Ілон Маск більше не є найбагатшою людиною світу. Маск втратив свою лідируючу позицію в рейтингу Bloomberg Billionaires Index після того, як акції Tesla впали на 7,2% у понеділок. Про це повідомляє Bloomberg.

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Тепер перше місце в рейтингу найбагатших людей у світі знову займає засновник Amazon Джефф Безос. Його статки наразі становлять $200 млрд, а Ілона Маска — $198 млрд.

Останній раз 60-річний Безос очолював рейтинг найбагатших людей у світі за версією Bloomberg у 2021 році.

Розрив у статках між 52-річним Маском і Безосом, який колись становив $142 млрд, скорочується, оскільки акції Amazon і Tesla рухаються в протилежних напрямках.

З кінця 2022 року акції Amazon зросли більш ніж удвічі, акції Tesla впали приблизно на 50% порівняно з піком 2021 року.

Варто зазначити Акції Tesla впали в понеділок після того, як попередні дані показали, що поставки з її заводу в Шанхаї впали до мінімуму за більш ніж рік. Тим часом Amazon демонструє найкраще зростання онлайн-продажів з початку пандемії.

При цьому статки Маска можуть ще більше постраждати після того, як суддя штату Делавер скасував його зарплату в $55 млрд у Tesla, де він є виконавчим директором. Рішення прийняло сторону інвестора, який оскаржив зарплатний пакет Маска, який був найбільшим в історії.

Переважна більшість статків Безоса припадає на його 9% акцій Amazon. Він є найбільшим акціонером онлайн-магазину, навіть після продажу 50 мільйонів акцій на суму близько 8,5 млрд минулого місяця.

У 2017 році Безос вперше став найбагатшою людиною у світі за версією Bloomberg, обігнав співзасновника Microsoft Inc. Білла Гейтса.

Але величезне зростання акцій Tesla змусило Безоса змагатися з Маском протягом більшої частини 2021 року за перше місце в рейтингу.

Варто зазначити, що 74-річний Бернар Арно, голова LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, найбільшого у світі виробника предметів розкоші, також входить до трійки найбагатших людей у світі. Його статки оцінюються у $197 млрд.

Далі за ним йде 39-річний засновник Facebook Марк Цукерберг зі статками у $179 млрд. Замикає п’ятірку рейтингу вищезгаданий Білл Гейтс ($150 млрд).

Найбагатші люди у світі в рейтингу Bloomberg станом на 5 березня