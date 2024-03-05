ЄС планує перевести оборонну галузь до режиму військової економіки — Reuters

Єврокомісія у вівторок, 5 березня, розгляне план переходу ЄС до «режиму воєнної економіки» у відповідь на вторгнення росії в Україну, пише Reuters.

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Комісар європейської промисловості Тьєррі Бретон представить пропозиції, щоб заохотити країни ЄС купувати більше зброї у європейських компаній і допомогти таким фірмам збільшити виробничі потужності, розповіли неназвані чиновники ЄС.

За словами Бретона, можливе повернення Дональда Трампа на пост президента США, який поставив під сумнів зобов’язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа повинна зробити більше, щоб захистити себе.

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії схеми продажу військової техніки за кордоном, відповідно до якого США допомагають іншим урядам купувати зброю у американських виробників.

Інша пропозиція має стимулювати європейських виробників озброєння віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Для втілення цих пропозицій у життя потрібне схвалення 27 національних урядів ЄС, які часто не бажають поступатися повноваженнями в питаннях оборони та військової справи, і Європарламенту. Пропозиції також будуть уважно вивчені НАТО, зазначило видання.

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