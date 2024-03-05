Вихід Kernel з Варшавської біржі зупинено. Причина — судова тяганина з міноритаріями

Виключення акцій агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі зупинено, до завершення судового розгляду Окружним судом Люксембургу позову міноритаріїв, які оскаржують делістинг. Про це пише Forbes.ua з посиланням на повідомлення Варшавської фондової біржі.

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Що відомо

Управління фінансового нагляду Польщі (PFSA) не видаватиме рішення про надання дозволу на вилучення акцій Kernel, до завершення судового розгляду в Окружному суді Люксембургу, яке було ініційованого групою міноритарних акціонерів компанії.

Міноритарії оскаржують рішення ради директорів Kernel від 13 квітня 2023 року про делістинг.

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«Рішення було прийнято на підставі нашого позову», — написав в Telegram Павло Бойко, засновник Gonzo Invest й власник 2% акцій Kernel. «Це лише одна з перших перемог», — додав він.

Передісторія

15 травня Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ). Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі.

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