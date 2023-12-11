Виключення акцій агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено до наступного року, йдеться у повідомленні компанії на біржі, пише Forbes.
11 грудня 2023, 8:52
Вихід Kernel з Варшавської біржі перенесли на 2024 рік
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Деталі
Kernel Holding повідомив на основі інформації, отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі, що провадження щодо виключення компанії з Варшавської фондової біржі продовжено через аналіз додаткових доказів. Очікується, що воно буде завершено у січні 2024 року.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав, що 15 травня Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ).
Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі.
Джерело: Мінфін
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