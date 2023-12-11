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11 грудня 2023, 8:52

Вихід Kernel з Варшавської біржі перенесли на 2024 рік

Виключення акцій агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено до наступного року, йдеться у повідомленні компанії на біржі, пише Forbes.

Виключення акцій агрохолдингу Kernel з Варшавської фондової біржі продовжено до наступного року, йдеться у повідомленні компанії на біржі, пише Forbes.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниДеталіKernel Holding повідомив на основі інформації, отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі, що провадження щодо виключення компанії з Варшавської фондової біржі продовжено через аналіз додаткових доказів.
Фото:depositphotos

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Деталі

Kernel Holding повідомив на основі інформації, отриманої від Управління фінансового нагляду Польщі, що провадження щодо виключення компанії з Варшавської фондової біржі продовжено через аналіз додаткових доказів. Очікується, що воно буде завершено у січні 2024 року.

Читайте: Kernel йде з Варшавської біржі: чому Веревський хоче зробити компанію приватною

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 15 травня Kernel подав до Управління фінансового нагляду Польщі заявку на вилучення своїх акцій з Варшавської фондової біржі (ВФБ).

Офіційно Kernel пояснював рішення піти з біржі тим, що компанія більше не бачить переваг від перебування на Варшавській біржі.

Джерело: Мінфін
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