Президент США Джо Байден подовжив на рік термін дії надзвичайного стану та санкцій через вторгнення росії в Україну, повідомляє пресслужба Білого дому.
США подовжили санкції проти росії ще на рік
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Що відомо
Захід стосується обмежень від 21 лютого 2022 року, вересня 2018 року (запроваджено адміністрацією експрезидента Дональда Трампа), а також березневих та грудневих обмежень 2014 року, введених адміністрацією 44-го президента США Барака Обами у зв'язку з анексією росією Криму.
У квітні 2023 року через воєнне вторгнення росії в Україну Байден продовжив санкційний режим до 2024 року.
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Санкції проти росії
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США регулярно поповнюють свої списки санкцій по росії.
23 лютого, за день до другої річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, США оголосили про санкції проти понад 500 фізичних та юридичних осіб з росії та третіх країн, які були включені до SDN-list Мінфіну США.
Тоді під обмеження потрапили банки «Авангард», «Міжнародний фінансовий клуб», Морський банк, а також регіональні кредитні організації «Ростфінанс», Челіндбанк, Модульбанк, Датабанк та ін.
Крім того, під обмеження потрапив розрахунковий депозитарій «СПБ біржі» — «СПБ банк». Сама «СПБ біржа» перебуває у чорному списку США ще з листопада 2023 р. На майданчику призупинили всі угоди з цінними паперами. Через кілька днів вона відновила торги російськими цінними паперами, угоди з іноземними паперами, як і раніше, не проводяться. За даними біржі, близько $3 млрд активів росіян потрапили під блокування через санкції.
Потрапляння до списку SDN передбачає блокування всього майна осіб, що знаходиться в США, а також організацій, в яких їм прямо чи опосередковано належить 50% і більше.
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