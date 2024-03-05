США подовжили санкції проти росії ще на рік

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну США регулярно поповнюють свої списки санкцій по росії.

23 лютого, за день до другої річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, США оголосили про санкції проти понад 500 фізичних та юридичних осіб з росії та третіх країн, які були включені до SDN-list Мінфіну США.

Тоді під обмеження потрапили банки «Авангард», «Міжнародний фінансовий клуб», Морський банк, а також регіональні кредитні організації «Ростфінанс», Челіндбанк, Модульбанк, Датабанк та ін.