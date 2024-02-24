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24 лютого 2024, 9:56

Санкції США проти рф: у списку платіжна системи «Мір», банки та фінтех-компанії

США запроваджують понад 500 нових санкцій проти рф, зокрема у списку — основна фінансова інфраструктура росії, включаючи оператора національної платіжної системи «Мір», російські банки, інвестиційні компанії та компанії фінансових технологій. Про це повідомила у фейсбуці посол України в США Оксана Маркарова.

США запроваджують понад 500 нових санкцій проти рф, зокрема у списку — основна фінансова інфраструктура росії, включаючи оператора національної платіжної системи «Мір», російські банки, інвестиційні компанії та компанії фінансових технологій.
Фото:depositphotos

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Санкції проти рф

За словами Маркарової, під санкції потрапила російська національна система платіжних карт (National Payment Card System Joint Stock Company), що є державним оператором російської національної платіжної системи «Мір». НСПК належить центробанку рф і відіграє ключову роль у спрощенні фінансових транзакцій як всередині росії, так і за кордоном.

Мінфін США також санкціонував девʼять фінустанов, у тому числі кілька зі штаб-квартирами в центрах російських військово-промислових баз; пʼять інвестиційних і венчурних фондів, які прагнуть підтримати розвиток передових технологій і промисловості наступного покоління в рф і шість фінтех-компаній.

Фінустанови

Обмеження застосовано до Avangard Bank, Bank RostFinance, Commercial Bank Chelindbank, Commercial Bank International Financial Club, Commercial Bank Modulbank, Joint Stock Company Databank, Maritime Joint Stock Bank, Bystrobank, SPB Bank.

Інвесткомпанії та венчурні фонди

  • BSF Capital, надає інвестиційні банківські послуги, венчурні інвестиції, здійснює управління фондами та працює з крупними активами.
  • Investment Consultant Elbrus Capital, інвестиційна компанія.
  • Orbita Capital Partners, компанія управління активами.
  • Investment and Venture Fund of the Republic of Tatarstan, надає кредити та гранти і фінансує технологічні та промислові проєкти.
  • Guard Kapital, інвестує в російські інформаційно-технологічні компанії.

Фінтех-компанії

  • Finansovye Informatsionnye Sistemy, розробляє інформаційні системи для фінансового сектору.
  • Quorum, розробляє фінансове програмне забезпечення.
  • Crypto Pro, розробляє криптографічне програмне забезпечення та рішення для інфраструктури відкритих ключів.
  • Faktor TS, програмне та апаратне забезпечення для криптографічного захисту інформації.
  • Sistemy Prakticheskoi Bezopasnosti, розробляє програмне забезпечення для систем безпеки.
  • Validata, розробляє та виробляє захищені корпоративні інформаційні системи.

Нагадаємо

23 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження понад 500 нових санкційних заходів проти росії напередодні других роковин з дня вторгнення в Україну.

Джерело: Мінфін
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