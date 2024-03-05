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5 березня 2024, 9:16

Apple заплатить до ЄС штраф на 1,8 млрд євро через скаргу Spotify

Європейська комісія зобов'язала Apple виплатити антимонопольний штраф у розмірі 1,8 млрд євро ($1,95 млрд) за зловживання домінуючим становищем на ринку розповсюдження музичних стрімінгових сервісів. Це перший для Apple антимонопольний штраф у Європі, а також один із найбільших, коли-небудь виплачених у ЄС технологічною компанією.

Європейська комісія зобов'язала Apple виплатити антимонопольний штраф у розмірі 1,8 млрд євро ($1,95 млрд) за зловживання домінуючим становищем на ринку розповсюдження музичних стрімінгових сервісів.
Фото:depositphotos

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Падіння акцій

Акції Apple на рішення Єврокомісії відреагували падінням — зниження на торгах 4 березня становило 2,78% до $174,66 за папір.

Глава антимонопольного відомства ЄС Маргрет Вестагер заявила, що протягом 10 років Apple перешкоджала тому, щоб розробники додатків повідомляли користувачам про альтернативні та дешевші музичні сервіси, доступні за межами екосистеми Apple.

Також компанія не дозволяла поширювати інструкції про те, як можна підписатися на ці дешевші програми, дійшли висновку в Єврокомісії.

Читайте також: Єврокомісія оштрафувала Apple на 1,8 млрд євро після скарги Spotify

Нагадаємо

Європейська комісія розпочала розслідування проти Apple після скарги від Spotify у 2019 році. За даними Єврокомісії, дії Apple призвели до того, що багато користувачів iOS платили вищі ціни за підписку на музичні стрімінги через значну комісію, яку Apple стягувала з розробників.

Коментар Apple

У своєму коментарі до рішення Єврокомісії Apple заявила, що головним бенефіціаром цієї ситуації стане компанія Spotify. У Apple також повідомили, що подадуть апеляцію на рішення влади ЄС: компанія вважає, що регулюючим органам не вдалося «виявити достовірні докази заподіяння шкоди споживачам», пише Bloomberg.

«Головний прихильник та найбільший бенефіціар цього рішення — шведська компанія Spotify. Це найбільший у світі музичний стрімінговий додаток, і в ході розслідування представники Spotify зустрічалися з Європейською комісією понад 65 разів», — йдеться у заяві Apple.

«Spotify належить 56% європейського ринку музичного стримінгу — це більш ніж вдвічі більше, ніж у її найближчого конкурента — і компанія нічого не платить Apple за той сервіс, який допоміг їй стати одним із найвідоміших брендів у світі», — прокоментували рішення в Apple, маючи на увазі App Store (Spotify продає передплати через власний сайт).

Своєю чергою, Spotify у заяві назвала рішення Єврокомісії «важливим моментом у боротьбі за відкритий інтернет для споживачів».

Джерело: Мінфін
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