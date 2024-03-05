Офіційний курс НБУ: Долар додав ще 15 копійок

Національний банк України встановив на 5 березня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,3135 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 15 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 5 березня встановив офіційний курс євро на рівні 41,54 грн. Курс європейської валюти зріс на 28 копійок.

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