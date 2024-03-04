Офіційний курс НБУ: Долар подорожчав на 10 копійок

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Валютний ринок

НБУ на 4 березня встановив офіційний курс євро на рівні 41,26 грн. Курс європейської валюти збільшився на 6 копійок.

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