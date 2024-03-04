Понад 775 українських компаній переїхали до Румунії

З моменту російського вторгнення на румунський ринок вийшли понад 775 українських компаній, лише за 2023 рік розпочали роботу в Румунії понад 300 компаній. Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на президента Торгово-промислової палати Румунії Міхая Дарабана.

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«Від самого початку російської агресії Палата підтримала релокацію українських компаній. Залежно від секторів діяльності ми вважаємо, що переїзд буде своєчасним рішенням для українського бізнесу, оскільки в румунській економіці є сектори, які можуть прийняти нові компанії», — повідомив він.

Серед понад 300 українських компаній, які розпочали роботу в Румунії 2023 року, значна частина представляє IT-сектор (121 компанія), на другому місці за популярністю — сервісні послуги (47), на третьому — будівельні роботи житлових і нежитлових будівель (33). Є також компанії, що здійснюють торгівлю, автомобільні перевезення товарів, а також консалтинг у сфері бізнесу та управління.

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