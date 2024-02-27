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27 лютого 2024, 13:40

Лише 10% українських біженців в Румунії можуть задовольнити всі основні потреби своїх дітей — дослідження

Лише 10% батьків українських дітей-біженців у Румунії можуть задовольнити всі їхні основні потреби. Такі результати дослідження проведеного організацією Save the Children, передає Agerpres.

Лише 10% батьків українських дітей-біженців у Румунії можуть задовольнити всі їхні основні потреби.
Shutterstock/Halfpoint

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Так, згідно з інформацією соціологів, 26% батьків можуть задовольнити більшість потреб дітей, а 60% лише частково.

Головна проблема українців — оплата оренди та комунальних платежів (74%). Переважна більшість біженців винаймають квартири або будинки (93%). Друга основна проблема — важко знайти роботу, не знаючи румунської мови.

З якими іншими проблемами зіткнулись українські біженці:

54% опитаних мають проблеми з відвідуванням лікаря та купівлею ліків, 43% — з одягом та взуттям, 39% — з побутовими речами, 32% людям не вистачає їжі.

  • 34% дітей потребують підтримки для вивчення румунської мови
  • 28% потребують обладнання
  • 15% шкільного приладдя
  • 10% потребують позашкільних програм

Щодо доступу до медичних послуг для дітей, то 37% відповіли, що медичні послуги доступні, для 45% вони важкодоступні, 6% відповіли, що вони взагалі не мають доступу до цих послуг.

Наразі в Румунії перебувають понад 135 тис українців.

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Джерело: Мінфін
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