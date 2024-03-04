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4 березня 2024, 19:21

В росії банки різко скоротили ліміти за кредитними картками

Російські банки почали урізати ліміти за кредитними картками та скорочувати їх видачу. Про це пише The Moscow Times.

Російські банки почали урізати ліміти за кредитними картками та скорочувати їх видачу.

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У січні цього року середній кредитний ліміт знизився на 19% порівняно із груднем, до 102 тис. руб. Це мінімальне значення із квітня 2022 року.

Водночас обсяг виданих кредитних карток впав на 22% рік до року і на 37% — щодо грудня, до 1,99 млн штук.

При цьому середньозважені ставки та повна вартість кредиту (ПВК) знаходилися на початку року на рівні березня-травня 2022 року, трохи перевищуючи 30% річних.

На фінансових маркетплейсах ставки за пропонованими кредитними картками становили від 9 до 70% річних, а ПВК досягала 12−48% річних.

«Кредитні картки завжди були одним із високоризикових сегментів, на них припадає 25−27% виставлених на продаж портфелів прострочення. В обсязі показник досягає понад 60 млрд руб», — зазначили в Національній асоціації професійних колекторських агенцій рф.

Скорочуючи ліміти несумлінним власникам карток, банки оперативно зупиняють зростання прострочення, водночас у сегмент кредитних карток частково перетікають ті клієнти, кому банки не можуть видати кредит готівкою. Так, щоб не відмовляти клієнту у видачі картки, банки скорочують первинний ліміт і вже пізніше розганяють його — це дозволяє збільшувати кредитний портфель.

Читайте також: Банки Гонконгу перестали приймати платежі з росії

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
4 березня 2024, 20:16
#
Все йде за планом, у чіткій відповідності до графіку…
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