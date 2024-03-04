В росії банки різко скоротили ліміти за кредитними картками

Російські банки почали урізати ліміти за кредитними картками та скорочувати їх видачу. Про це пише The Moscow Times.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У січні цього року середній кредитний ліміт знизився на 19% порівняно із груднем, до 102 тис. руб. Це мінімальне значення із квітня 2022 року.

Водночас обсяг виданих кредитних карток впав на 22% рік до року і на 37% — щодо грудня, до 1,99 млн штук.

При цьому середньозважені ставки та повна вартість кредиту (ПВК) знаходилися на початку року на рівні березня-травня 2022 року, трохи перевищуючи 30% річних.

На фінансових маркетплейсах ставки за пропонованими кредитними картками становили від 9 до 70% річних, а ПВК досягала 12−48% річних.

«Кредитні картки завжди були одним із високоризикових сегментів, на них припадає 25−27% виставлених на продаж портфелів прострочення. В обсязі показник досягає понад 60 млрд руб», — зазначили в Національній асоціації професійних колекторських агенцій рф.

Скорочуючи ліміти несумлінним власникам карток, банки оперативно зупиняють зростання прострочення, водночас у сегмент кредитних карток частково перетікають ті клієнти, кому банки не можуть видати кредит готівкою. Так, щоб не відмовляти клієнту у видачі картки, банки скорочують первинний ліміт і вже пізніше розганяють його — це дозволяє збільшувати кредитний портфель.

Читайте також: Банки Гонконгу перестали приймати платежі з росії