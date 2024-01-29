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29 січня 2024, 14:51

Visa наростила прибутки на 8% завдяки пожвавленню покупок в США

Прибуток Visa зріс на 8% на тлі пожвавлення карткових розрахунків у США. Про це пише Bloomberg.

Прибуток Visa зріс на 8% на тлі пожвавлення карткових розрахунків у США.

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За результатами минулого року Visa перевершила очікування Волл-стріт, оскільки на тлі економічного зростання в США користувачі активніше використовують кредитки для оплати покупок.

Так, скоригований чистий прибуток за перший квартал фінансового року Visa зріс на 8% до $4,94 млрд, або $2,41 на акцію, йдеться в заяві платіжного гіганта. Це на 7 центів краще, ніж середня оцінка аналітиків, опитаних Bloomberg. Чистий дохід зріс на 9% до $8,63 млрд, що також перевищило очікування.

У США, де Visa отримує понад 40% свого доходу, ВВП у минулому кварталі зріс на 3,3% у річному обчисленні. Це зростання супроводжувалося пожвавленням споживчих витрат, на які припадає приблизно дві третини економіки країни, а також зниженням інфляції, зростанням зарплат і рівнем безробіття, близьким до історичного мінімуму.

Зазначається, що у поточному фінансовому році Visa очікує «двозначного» зростання доходу.

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Джерело: Мінфін
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