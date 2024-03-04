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4 березня 2024, 17:03

Україна забезпечила додаткове зростання ВВП Польщі на 1-3% у 2022-2023 роках

Україна у 2022−2023 роках забезпечила додаткове зростання ВВП Польщі на 1−3% щороку. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Україна у 2022−2023 роках забезпечила додаткове зростання ВВП Польщі на 1−3% щороку.
Фото:depositphotos

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Як змінився ВВП Польщі

«Загалом, за даними Національного банку України, Credit Agricole, Deloitte, Oxford Economics, за ці два роки українці та Україна вплинули на ВВП Польщі від 1% до 3% щорічного зростання», — сказав Шмигаль.

Він пояснив, що Польща отримала 2 мільярди євро від Європейського інвестбанку за договором надання позики польським містам і регіонам, які приймають українських біженців.

«0,6 мільярда євро отримала Польща від Європейської комісії в рамках виплати 3,5 мільярда країнам-членам ЄС для допомоги тим регіонам, які підтримують українських біженців», — додав прем'єр-міністр.

Читайте: Польща прогнозує зростання ВВП на 2% завдяки українським біженцям

За його словами, українські підприємці, які працюють у Польщі, за 2022−2023 рік сплатили податки та внески на соціальне страхування до польського бюджету в розмірі 2,3 млрд євро.

«Для порівняння, Польща витратила 1,1 мільярда євро на підтримку і соціальну допомогу, освіту українських біженців… Українці, які приїхали до Польщі, своїми банківськими картками розрахувалися в польських магазинах і залишили в польському бізнесі 4 мільярди євро… З рахунків українських громадян в економіку Польщі перераховано 2,1 мільярда євро з 24 лютого 2022 року до липня 2023 року, з них у торговельних мережах — 1,9 мільярда євро», — розповів Шмигаль.

Окрім цього, прем'єр-міністр наголосив, що 48,4 тис. індивідуальних компаній зареєстрували громадяни України в Польщі за два роки повномасштабної війни, і що власники цих компаній також платять податки до бюджету.

Він також нагадав, що 691 тис. українців працевлаштовані в Польщі і повністю сплачують податки.

«749 млн євро — це сума контрактів, підписаних Міністерством оборони України з польськими компаніями — виробниками озброєнь. 43 контракти підписано і за ними теж платитимуть податки», — додав керівник уряду.

Шмигаль також розповів, що Україна нічого не отримала з коштів, зібраних на двох донорських конференціях, які відбувалися в Польщі.

«За нашими даними, на першій було зібрано понад 10 мільярдів євро, на другій — понад 6 мільярдів євро. Україна з них не отримала нічого. Кошти збирала Польща разом із Єврокомісією для підтримки України… Ми не знаємо долю цих коштів», — підсумував Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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