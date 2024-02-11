Польща прогнозує зростання ВВП на 2% завдяки українським біженцям

У Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим з-поміж країн Євросоюзу, завдяки цьому зростання ВВП впродовж п’яти років, за прогнозом, може становити на рівні 1,2−2%. Про це заявив заступник держсекретаря Міністерства внутрішньої політики й адміністрації Польщі Мацей Дущик, повідомляє Укрінформ.

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За його словами, у Польщі рівень працевлаштування українських біженців є найвищим не лише з-поміж країн ЄС, а й країн, що входять до Організації економічного співробітництва та розвитку.

«Останні дані засвідчують, що цей рівень працевлаштування (біженців з України — ред.) у Польщі становить 67%, водночас у Німеччині він не сягає навіть 30%», — сказав Дущик.

Він повідомив, що в Управлінні соціального страхування (ZUS) зареєстровано більше як 750 тис. українців, що становить понад 70% від усіх іноземців.

«Громадяни України вносять зараз дуже багато до польської системи соціального страхування… Натомість, якщо йдеться про використання (системи ZUS — ред.), то ці суми загалом не такі великі», — підкреслив Дущик.

Він повідомив, що приплив воєнних біженців з України позначився також на польському ВВП. Він нагадав, що останнім часом було проведено кілька незалежних досліджень щодо впливу цього чинника на зростання економіки Польщі.

«У перший період спостерігалися значні витрати воєнних біженців, які привезли з собою готівку, і тоді спостерігалося зростання, яке оцінюється у 0,5% ВВП. Сьогодні ж, якщо дивитися у перспективі кількох років, на скільки процентів приблизно зросте ВВП, то найбільш імовірна оцінка — зростання ВВП впродовж п’яти років на 1,2−2%», — заявив Дущик, зауваживши, що це «досить багато».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у п’ятницю, 9 лютого, Сейм Польщі ухвалив поправку до закону, яка продовжує допомогу українським біженцям, які тікають від війни, до 30 червня 2024 року, а також продовжує до кінця року податкові пільги для тих, хто надає гуманітарну допомогу.