З лютого 2022 року уряд залучив від продажу ОВДП понад 892 млрд грн в еквіваленті

Упродовж двох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 34 845,2 млн грн, $477,3 млн та 514,2 млн євро . На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 10 189,4 млн грн, $548,5 млн та 555,5 млн євро .

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Запозичення Уряду

Протягом січня-лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20 118,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому — на 796,4 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-лютий становить 118% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

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