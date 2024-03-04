Упродовж двох місяців 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 34 845,2 млн грн, $477,3 млн та 514,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 10 189,4 млн грн, $548,5 млн та 555,5 млн євро.
З лютого 2022 року уряд залучив від продажу ОВДП понад 892 млрд грн в еквіваленті
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Запозичення Уряду
Протягом січня-лютого 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 20 118,1 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в лютому — на 796,4 млн грн в еквіваленті.
Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень-лютий становить 118% у всіх валютах за поточним офіційним курсом.
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Скільки залучено
Загалом з початку повномасштабної війни до 29 лютого 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 589 020,9 млн грн, $6 094,6 млн та 2 227,3 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 439 561,3 млн грн, $6 684,2 млн та 1 806,1 млн євро.
Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.
Ставки за ОВДП
Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У лютому 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувались на аукціонах, становила у гривні 18,50% річних, у доларах США — 4,66% річних, в євро — 3,25% річних.
У кого найбільший портфель
Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. На 1 березня 2024 року він становив:
- 51 886,9 млн грн, або 29,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 лютого — 45 684,1 млн грн, або 28,6%);
- $1 187,3 млн, або 51,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 лютого — $1 119,2 млн, або 53,8%);
- 106,2 млн євро або 17,5% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 лютого — 108,4108,4 млн євро, або 17,1%).
Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 березня 2024 року становив 101,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 43,4 млрд грн в еквіваленті на 1 березня 2023 року — зростання майже у 2,3 раза.
Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 березня 2024 року становив 15 862,3 млн грн, $24,2 млн та 0,1 млн євро, збільшившись за рік (порівняно з 01.03.2023) більше ніж удвічі.
Міністерство фінансів у лютому 2024 року здійснило погашення військових ОВДП на суму майже 304,0 млн євро.
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