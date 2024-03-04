Капіталізація стейблкоїна Tether зросла до рекорду й досягла $100 млрд

Ринкова вартість найпопулярнішого стейблкоїна Tether (USDT) досягла відмітки у $100 млрд, чим оновила свій історичний максимум. Про це свідчать дані агрегатора CoinGecko.

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На піку показник становив $100,25 млрд, на момент написання він впав до близько $99,5 млрд. Домінування активу на ринку «стабільних монет» становить 70,20%.

На початку 2024 року капіталізація USDT становила $89,8 млрд, за два місяці вона виросла на 9%.

Капіталізація USDC — найближчого конкурента USDT — 4 березня перетнула позначку у $29 млрд.

Так виглядає ТОП-5 криптомонет за капіталізацією у секторі стейблкоїнів:

Джерело: CoinGecko

Примітно, що у першу п'ятірку увірвався новий стейблкоїн First Digital USD (FDUSD), який був запущений у 2023 році. За обсягами добової торгівлі він навіть обходить USDC.

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