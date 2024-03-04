Розробник летючих автомобілів отримав передзамовлень на $850 мільйонів

Стартап Alef Aeronautics, який планує продавати летючі автівки, має вже 2850 передзамовлень на їх модель А. Загальна сума продажів становитиме понад $850 млн. Вартість самої автівки — $300 тис. Alef підтримує Ілон Маск, а також його компанія SpaceX. Про це пише CNBC.

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Alef Model A — це по суті літак, який зовні дуже схожий на наземну автівку. Саме цим стартап й вирізняться від конкурентів, таких як Lilium, німецький стартап авіатаксі, а також китайська компанія Joby Aviation.

Генеральний директор компанії Джим Духовни заявив, що їх Alef Model A, судячи з попередніх замовлень, буде найбільш продаваним літаком, випередивши такі компанії як Boeing, Airbus, Joby Aviation.

Він також наголосив, що вартість їх літаків висока, оскільки компанія ще не має великих заробітків. У майбутньому Alef планує випускати й інші моделі, зокрема й для чотирьох осіб, які будуть значно дешевшими.

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