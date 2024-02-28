Apple відмовилась від розробки електромобіля: над проєктом працювали 10 років

Apple припиняє розробку електромобіля, над яким працювали 10 років. Майже 2 тисячі співробітників переведуть в інші підрозділи, зокрема й в проєкти пов'язані зі штучним інтелектом. Про це пише Bloomberg.

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Як зазначає видання, це був один з найамбітніших проєктів Apple під назвою Titan, у який було вкладено мільярди доларів. Люди, які над ним працювали були здивовані рішенням компанії.

Технічний гігант почав працювати над автомобілем приблизно у 2014 році, націлившись на повністю автономний електромобіль із салоном, що нагадує лімузин, та голосовою навігацією.

Apple продовжує вкладати значні кошти в інші галузі. За останні пʼять років компанія витратила $113 млрд на дослідження та розробки, при цьому середньорічний темп зростання становив близько 16%.

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