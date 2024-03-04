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4 березня 2024, 12:23

Україна у перший рік війни витратила $5 млн на лобі в США. Торік сума скоротилась на 93%

Упродовж першого року великої війни Україна витратила майже $5 млн на лобіювання у США. Проте вже у 2023 році ця сума зменшилась майже на 93% — до $367 тис. росія витрачає в рази більше. Про це свідчать дані «Опендатабот».

Упродовж першого року великої війни Україна витратила майже $5 млн на лобіювання у США.

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У середньому, України витрачала на лобіювання в США близько $270 тис. на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання.

До теми: В Україні легалізували лобізм

Якщо порівнювати з іншими країнами, то Польща щороку у середньому витрачає на лобіювання в США по $1,1 млн. росія до великої війни витрачала в середньому $38 млн на рік. Проте вже у 2022 витрати на лобіювання скоротилися більш ніж у 10 разів. Однак це все ще більше, аніж витрачає Україна.

У США працює 504 активні лобістські компанії. Загалом у Штатах зареєстровано 6 772 таких компаній.

Джерело: Мінфін
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