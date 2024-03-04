Угорщина дозволить банкам надавати пов'язані з криптовалютами послуги

Угорщина планує дозволити банкам, інвестиційним фондам та керуючим активами надавати приватним та корпоративним клієнтам послуги на ринку цифрових активів. Про це пише Bloomberglaw.

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Що відомо

Угорський уряд розпочав узгодження законопроєкту, який дозволить банкам, інвестиційним фондам та керуючим активами здійснювати операції в біткоїнах та ефірі, а також пропонувати клієнтам інші послуги, пов'язані з обслуговуванням криптосектора.

Відповідно до планів уряду, на Центральний банк Угорщини Magyar Nemzeti Bank буде покладено регулювання та нагляд за діяльністю криптосервісів.

«Інтеграція криптовалют до основних фінансових послуг відкриває нові можливості для інвестицій, ефективності трансакцій та фінансової інтеграції, потенційно трансформуючи економічний ландшафт в Угорщині та за її межами», — йдеться у коментарях до законопроєкту.

Положення майбутнього закону про криптовалютне регулювання та надання послуг враховують специфіку угорського ринку цифрових активів та повністю відповідає вимогам законодавства Європейського союзу, включаючи застосування Положення про ринки криптоактивів (MiCA) та удосконалення заходів щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Очікується, що новий закон набуде чинності у першій половині 2024 року. Раніше Центральний банк Угорщини заявив, що державний стейблкоїн не вплине на фінансову систему країни, тому регулятор не планує поспішати з його запуском.