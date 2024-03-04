Японський індекс Nikkei 225 вперше в історії перевищив 40 000 пунктів

Лідерами зростання у складі Nikkei 225 знову стали папери представників технологічного сектору, який і раніше був головною рушійною силою в ралі останніх місяців.

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Надалі індекс втратив частину зростання. Торгову сесію Nikkei 225 завершив на позначці в 40 109,23 пункту, що на 0,5% вище за рівень закриття попередньої торгової сесії. Загалом з початку року бенчмарк підскочив майже на 20%.

Зростанню котирувань на початку тижня сприяли покупки з боку японських інвесторів, тоді як раніше головним двигуном ралі були глобальні фонди, зазначає Bloomberg.

Найбільший в Японії онлайн-брокер SBI Securities повідомив, що в якийсь момент наплив клієнтів, які намагалися увійти в систему, виявився настільки великим, що його додаток для торгівлі акціями тимчасово перестав працювати.

Нагадаємо

У цілому нині японський фондовий ринок зростає з допомогою послаблення ієни, зростання корпоративних прибутків і заходів щодо підвищення прибутковості вкладень інвесторів. Так, Токійська фондова біржа спонукає компанії публікувати звіти про свої плани збільшення вартості акцій. Деякі емітенти вже оголосили про зворотний викуп акцій та підвищення дивідендів.