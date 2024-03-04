Японський фондовий індекс Nikkei 225 вперше в історії піднявся вище за відмітку 40 000 пунктів. Під час торгів у понеділок, 4 березня, індекс блакитних фішок зріс на 1,01%, піднявшись до 40 314,64 пунктів.
Японський індекс Nikkei 225 вперше в історії перевищив 40 000 пунктів
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Як змінився індекс
Лідерами зростання у складі Nikkei 225 знову стали папери представників технологічного сектору, який і раніше був головною рушійною силою в ралі останніх місяців.
Надалі індекс втратив частину зростання. Торгову сесію Nikkei 225 завершив на позначці в 40 109,23 пункту, що на 0,5% вище за рівень закриття попередньої торгової сесії. Загалом з початку року бенчмарк підскочив майже на 20%.
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Зростанню котирувань на початку тижня сприяли покупки з боку японських інвесторів, тоді як раніше головним двигуном ралі були глобальні фонди, зазначає Bloomberg.
Найбільший в Японії онлайн-брокер SBI Securities повідомив, що в якийсь момент наплив клієнтів, які намагалися увійти в систему, виявився настільки великим, що його додаток для торгівлі акціями тимчасово перестав працювати.
Нагадаємо
У цілому нині японський фондовий ринок зростає з допомогою послаблення ієни, зростання корпоративних прибутків і заходів щодо підвищення прибутковості вкладень інвесторів.
Так, Токійська фондова біржа спонукає компанії публікувати звіти про свої плани збільшення вартості акцій. Деякі емітенти вже оголосили про зворотний викуп акцій та підвищення дивідендів.
Крім того, інвестиції Уоррена Баффета в японські торгові будинки підвищили довіру до місцевого ринку акцій, а побоювання з приводу уповільнення китайської економіки спонукали багато інвестиційних фондів перейти на Японію.
У другій половині лютого 2024 року Nikkei 225 зміг піднятися вище за попередній історичний максимум у 38 957,44 пункту, встановленого в 1989 році, коли в Японії активно роздувався економічний міхур.
Після того як Nikkei переписав історичний максимум, деякі гравці віддали перевагу зафіксувати прибуток, проте падіння індексу не було сильним і тривалим, оскільки інвестори почали відкуповувати акції на просіданні. У результаті менш ніж два тижні Nikkei вперше в історії досяг 40 000 пунктів.
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