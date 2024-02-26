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26 лютого 2024, 18:38

Фондовий індекс Японії Nikkei продовжує бити рекорди

Японський фондовий індекс Nikkei побив історичний рекорд другу сесію поспіль. 26 лютого він на 0,35% перевищив показник торгів, коли було побито «вічний рекорд» 1989 року. Про це пише Reuters.

Японський фондовий індекс Nikkei побив історичний рекорд другу сесію поспіль. 26 лютого він на 0,35% перевищив показник торгів, коли було побито «вічний рекорд» 1989 року.

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Японський індекс Nikkei у понеділок досяг рекордних максимумів другу торгову сесію поспіль. Цьому сприяли оптимістичні результати у фармацевтичному секторі, хоча фіксація прибутку обмежила зростання акцій.

Під час завершення торгів 26 лютого ключовий індекс Токійської фондової біржі досяг позначки 39,233, що на 135 пунктів, або 0,35%, вище за показник наприкінці робочого дня в четвер, 21 лютого.

У понеділок ширший індекс Topix піднявся на 0,49% до 2.673,62 пунктів. У зв'язку з лідируванням фармацевтичного сектора відповідний субіндекс Topix зріс на 2,5%.

Акції фармацевтичного гіганта Chugai Pharmaceutical зросли на 6,37%, а папери Daiichi Sankyo піднялися на 3,86%.

Папери компаній, пов'язаних із технологіями, відступили від недавніх максимумів.

У четвер індекс Nikkei побив «вічний» рекорд, встановлений понад 34 роки тому, в 1989 році — на піку японського економічного міхура. З початку 2024 року він піднявся на 16,8%.

Ралі Nikkei 21 лютого було обумовлено послабленням національної валюти (що грає на руку японським імпортерам і робить акції компаній дешевшими та привабливішими за іноземних інвесторів) та зростанням технологічних компаній, насамперед Nvidia.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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26 лютого 2024, 20:51
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У четвер індекс Nikkei побив «вічний» рекорд, встановлений понад 34 роки тому, в 1989 році — на піку японського економічного міхура. З початку 2024 року він піднявся на 16,8%.

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