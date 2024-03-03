Президент Аргентини планує провести саміт держав Латинської Америки на підтримку України: що писали західні ЗМІ

Британська газета пише, що президент Аргентини Хав'єр Мілей планує провести «саміт підтримки Латинської Америки» для України наприкінці 2024 року.

Позиція Мілея щодо війни росії проти України вирізняє його серед інших регіональних лідерів, таких як бразилець Луїс Інасіу Лула да Сілва та мексиканець Андрес Мануель Лопес Обрадор, які займають більш нейтральну позицію.

Президент Аргентини заявив, що для нього пріоритетні союзи з «країнами, що захищають свободу», включно зі США, Ізраїлем та Україною.

Крім того, Мілей передав Збройним силам України два транспортні вертольоти Мі-17, які росія передала Аргентині у 2011 році. Головне призначення гелікоптерів полягало у забезпеченні аргентинських антарктичних станцій, а також для пошуково-рятувальних робіт.

The Wall Street Journal: Мир на умовах росії: стало відомо, що Кремль пропонував Україні для завершення війни

Президент рф Володимир Путін публічно натякнув, що він був би відкритий до обговорення питання про припинення війни в Україні на умовах Москви.

Контури угоди, яку, ймовірно, він хоче укласти, можна побачити в проєкті мирного договору, складеному російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 року.

У документі, датованому 15 квітня 2022 року, описується, як учасники переговорів по обидва боки прагнули покласти край бойовим діям, погодившись перетворити Україну на «постійно нейтральну державу, яка не бере участі у військових блоках», заборонивши їй відновлювати свої збройні сили за підтримки Заходу і залишивши Крим під фактичним контролем Росії.

Зрештою домовитися не вдалося. Масштаби російських воєнних злочинів в Україні стали очевидними, військове становище України покращилося, і Захід став постачати зброю для підтримки Києва.

Le Figaro: Макрон збирає лідерів усіх партій парламенту Франції для обговорення війни в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон хоче обговорити війну в Україні з усіма французькими політичними силами парламенту.

Президент прийме в четвер 7 березня о 10:30 усіх партійних лідерів із групою в парламенті у форматі «зустрічей Сен-Дені», присвячених ситуації в Україні", — йдеться в заяві.

Bloomberg: Британія тисне на Німеччину, закликаючи передати Україні ракети Taurus

Уряд Великої Британії у приватному порядку закликає Німеччину «припинити виправдовуватися» та передати Україні ракети великої дальності Taurus.

«Високопоставлені британські міністри і посадовці неодноразово давали зрозуміти Німеччині, що Україні вкрай необхідні її ракети Taurus, стверджують люди, знайомі з цим питанням», — йдеться у публікації видання.

Один британський посадовець, який говорив на умовах анонімності, заявив, що Німеччина повинна припинити виправдовуватися та передати Україні ракети.

Велика Британія запропонувала рішення для подолання опору Берліна щодо відправки ракет, включаючи угоду про обмін, за якою Британія постачатиме Києву більше власних ракет Storm Shadow, а Німеччина натомість надасть Британії ракети дальнього радіуса дії на заміну.