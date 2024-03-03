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3 березня 2024, 15:03

Відкритий інтерес до біткоїн-ф’ючерсів досяг історичного максимуму

Відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткоїн на централізованих біржах досяг історичного максимуму, перетнувши позначку в $26 млрд. Про це повідомляє The Block з посиланням на дані Coinglass.

Відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткоїн на централізованих біржах досяг історичного максимуму, перетнувши позначку в $26 млрд.
Фото: pixabay.com

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Сплеск відкритого інтересу перевищив рівень листопада 2021 року, коли біткоїн досяг історичного максимуму в понад $68 000. Це також підкреслює збільшення торгової активності навколо першої криптовалюти.

За даними CoinGlass, сукупний відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткойн у п’ятницю, 1 березня, досяг понад $26 млрд, що вище, ніж в останньому кварталі 2021 року, коли відкритий інтерес досяг піка в $24 млрд.

З початку 2024 року відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткоїн зріс, що збігається зі зростанням ціни на актив до нещодавнього максимуму в понад $64 000, досягнутого на початку цього тижня.

Відкритий інтерес до загальної вартості всіх незавершених ф’ючерсних контрактів на біткоїн на криптобіржах є індикатором підвищеної активності ринку та настроїв трейдерів щодо активу.

Цей сплеск відкритого інтересу підтверджується інформаційною панеллю даних The Block, яка показує, відкритий інтерес до ф’ючерсів на біткоїн на таких біржах, як Binance,OKX, Deribit та інших.

На момент написання новини біткоїн торгується поблизу $62 300.

Джерело: Мінфін
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