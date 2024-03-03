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3 березня 2024, 12:14

Швеція надасть спеціальні кредитні гарантії для експорту в Україну на $32 мільйони

Шведське експортно-кредитне агентство (EKN) з 1 квітня 2024 року відкриває прийом заявок на спеціальні кредитні гарантії для експорту в України. Про це йдеться в повідомленні EKN.

Шведське експортно-кредитне агентство (EKN) з 1 квітня 2024 року відкриває прийом заявок на спеціальні кредитні гарантії для експорту в України.
Фото: pixabay.com

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Це стало можливим після ухваленої урядом Швеції відповідної постанови 29 лютого.

Зазначається, що гарантії мають стосуватися експорту в Україну, який може сприяти розвитку та добробуту України.

У проекті бюджету на 2024 рік шведський уряд заклав 333 млн шведських крон ($32,1 млн) на спеціальні експортні кредитні гарантії для України. Кредитні гарантії можуть бути видані у 2024 році для експорту товарів, які можна класифікувати як допомогу.

Уряд Швеції також ухвалив рішення про відкриття офісу торгового секретаря в Києві та призначення нового торгового секретаря в Україні.

«Спеціальні експортні кредитні гарантії дозволяють шведським компаніям легше та менш ризиковано інвестувати в Україну. Це покращує можливості експорту соціально важливих товарів в Україну і таким чином може сприяти економічному розвитку та будівництву в країні», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Швеція направить Україні новий пакет військової допомоги на $680 млн. Ця допомога стане найбільшою, виділеною Стокгольмом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Джерело: Мінфін
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