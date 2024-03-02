Минулої доби українські захисники ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 415 640 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 березня 2024, 8:32
Втрати ворога за 1 березня: 960 російських окупантів, 14 танків та 1 літак
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Втрати ворога
- особового складу — близько 415640 (+960) осіб,
- танків — 6624 (+14) од,
- бойових броньованих машин — 12611 (+29) од,
- артилерійських систем — 10153 (+47) од,
- РСЗВ — 1003 (+3) од,
- засоби ППО — 696 (+5) од,
- літаків — 346 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7829 (+35),
- крилаті ракети — 1915 (+3),
- кораблі/катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13267 (+61) од,
- спеціальна техніка — 1617 (+6).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі