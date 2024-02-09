Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) в четвер, 8 лютого, запровадило нові санкції проти рф. Вони стосуються імпорту російських алмазів та нафти, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.
США ввели нові санкції проти російських алмазів та нафти
Зокрема нові санкції ввели проти чотирьох компаній, які були залучені до транспортування і продажу російської нафти дорожче за обмеження ціни, яка була встановлена країнами «Великої сімки» (G7).
Деталі
Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту «Юралс» за ціною понад $80 за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.
Zeenit і компанія Talassa займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з рф за допомогою суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.
Також обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, яка базується в ОАЕ.
Імпорт алмазів
OFAC також видало два висновки про заборону імпорту певних категорій алмазів, видобутих в росії.
По-перше, OFAC видало постанову про заборону імпорту непромислових алмазів, видобутих або видобутих у росії, незалежно від того, чи були вони суттєво перетворені в третій країні. Дана постанова набирає чинності з 1 березня 2024 року для певних категорій алмазів і розширюється з 1 вересня 2024 року для включення додаткових категорій.
По-друге, OFAC видало постанову про заборону імпорту ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів походження з рф або експортованих з рф. Постанова набирає чинності з 1 березня 2024 року.
«Ці заборони спрямовані на виконання зобов’язань G7 від грудня 2023 року щодо введення поетапних обмежень на імпорт алмазів, видобутих або видобутих в росії», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в кінці січня 2024 року Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти росії, запроваджені за агресію проти України.
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