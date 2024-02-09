США ввели нові санкції проти російських алмазів та нафти

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) в четвер, 8 лютого, запровадило нові санкції проти рф. Вони стосуються імпорту російських алмазів та нафти, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

Зокрема нові санкції ввели проти чотирьох компаній, які були залучені до транспортування і продажу російської нафти дорожче за обмеження ціни, яка була встановлена країнами «Великої сімки» (G7).

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Компанія Zeenit, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, у листопаді 2023 року продала російську сиру нафту сорту «Юралс» за ціною понад $80 за барель, яку вона доставила на судні NS Leader.

Zeenit і компанія Talassa займалися спільними перевезеннями кількох партій сирої нафти з рф за допомогою суден, які були завантажені в російських портах 2023 року.

Також обмеження торкнулися зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping і Oil Tankers SCF, яка базується в ОАЕ.

Імпорт алмазів

OFAC також видало два висновки про заборону імпорту певних категорій алмазів, видобутих в росії.

По-перше, OFAC видало постанову про заборону імпорту непромислових алмазів, видобутих або видобутих у росії, незалежно від того, чи були вони суттєво перетворені в третій країні. Дана постанова набирає чинності з 1 березня 2024 року для певних категорій алмазів і розширюється з 1 вересня 2024 року для включення додаткових категорій.

По-друге, OFAC видало постанову про заборону імпорту ювелірних виробів з діамантами та несортованих діамантів походження з рф або експортованих з рф. Постанова набирає чинності з 1 березня 2024 року.

«Ці заборони спрямовані на виконання зобов’язань G7 від грудня 2023 року щодо введення поетапних обмежень на імпорт алмазів, видобутих або видобутих в росії», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці січня 2024 року Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти росії, запроваджені за агресію проти України.