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2 березня 2024, 9:36

Швейцарія приєдналась до 13-го пакета санкцій ЄС проти росії

Швейцарія вирішила приєднатися до 13-го пакета санкцій Європейського союзу проти росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії.

Швейцарія вирішила приєднатися до 13-го пакета санкцій Європейського союзу проти росії, до якого увійшли 106 фізичних та 88 юридичних осіб.
Фото: pixabay.com

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Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень (EAER), що відповідає за санкції, 29 лютого ухвалив рішення ввести додаткові санкції проти рф.

Таким чином, Швейцарія приєдналась до 13-го пакета санкцій ЄС, ухваленого у відповідь на триваючу військову агресію росії проти України.

Хто потрапив під санкції

Фізичні та юридичні особи, які потрапили під санкції, це насамперед ті, хто працює у військово-промисловому комплексі росії та займається виробництвом ракет, безпілотників, зенітно-ракетних комплексів та іншої військової техніки.

Нові списки також стосуються російських компаній і осіб, які займаються постачанням до росії оборонного обладнання з Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР).

Санкції також застосовано до суддів і чиновників з окупованих територій України, а також до осіб і організацій, причетних до примусового переміщення українських дітей.

«Додаткові торговельні санкції були введені, щоб надалі перешкодити рф купувати чутливі товари та технології для російської армії. Ці заходи додають 27 суб'єктів до заборони на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які можуть сприяти військовому та технологічному розвитку росії», — йдеться в повідомленні.

Також розширено перелік товарів, які потрапляють під заборону на експорт: наприклад, тепер заборонено продаж і експорт до росії комплектуючих, які використовуються при розробці та виробництві безпілотників.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 23 лютого 2024 року ЄС схвалив черговий, 13-й, пакет санкцій проти росії. Він спрямований на подальше обмеження доступу до військових технологій та розширює список компаній, які допомагають у війні — їх кількість перевищила 2 тисячі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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