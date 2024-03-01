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1 березня 2024, 18:03

Болгарія припиняє імпорт нафти з рф

Болгарія з п'ятниці припиняє імпорт російської нафти, у такий спосіб достроково завершуючи чинне для неї до кінця 2024 року звільнення від заборони на ввезення цього енергоресурсу з РФ. Про це повідомляє агентство ЕФЕ, пише Інтерфакс-Україна.

Болгарія з п'ятниці припиняє імпорт російської нафти, у такий спосіб достроково завершуючи чинне для неї до кінця 2024 року звільнення від заборони на ввезення цього енергоресурсу з РФ.
Фото: pixabay.com

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В п'ятницю набуло чинності рішення болгарського парламенту, ухвалене наприкінці 2023 року. Згідно з ним було затверджено графік, що передбачає скорочення імпорту вдвічі з 1 січня, потім — до 25% з 1 лютого, а також повне його зупинення з 1 березня.

Болгарія і кілька інших країн ЄС були звільнені Брюсселем від заборони на імпорт нафти з РФ до кінця 2024 року. Однак уряд республіки вирішив відмовитися від російської сировини достроково.

Єдиний нафтопереробний завод (НПЗ) у Болгарії належить «Лукойлу», який почав працювати в країні в жовтні 1999 року. Потужність заводу в Бургасі — 8,8 млн тонн. Компанія також управляє мережею з понад 500 АЗС у країні.

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Нещодавно Болгарія запровадила для НПЗ у Бургасі 60% податок на прибуток, який буде знижено до 15% лише після продажу активу. Також на підприємстві має бути проведена модернізація за 500 млн євро для того, щоб завод міг переробляти легші — неросійські — сорти нафти.

«Лукойл» уже заявив, що розпочав роботу з перегляду стратегії діяльності підприємств групи на території Болгарії з огляду на значну зміну умов.

«Будуть проаналізовані різні опції із залученням міжнародних консультантів, включно із продажем бізнесу», — заявили в компанії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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agfromua
agfromua
1 березня 2024, 19:49
#
І продовжує ганяти р*****й газ на сербію та угорщину через турецький поток…
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