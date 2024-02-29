Індія шукає заміну російській нафті через санкції — Bloomberg

Посилення санкцій США погіршує торгівлю нафтою Індії з росією, змушуючи переробників розглядати інші поставки. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на керівників нафтопереробних заводів, знайомих із ситуацією.

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Росія все ще є домінуючим постачальником нафти до Індії, але є ознаки того, що нафтопереробники купують більше в інших країнах.

За даними Kpler, загальний імпорт із Саудівської Аравії цього місяця на 22% вищий, ніж у січні, при цьому найбільший приватний нафтопереробник — Reliance Industries Ltd. — досяг найбільшого обсягу з травня 2020 року.

Індійські нафтопереробники прагнуть брати більше російської нафти, але щоб знову збільшити закупівлю, потрібен дозвіл США, сказали керівники, попросивши не називати їхні імена, оскільки інформація є конфіденційною.

Російська нафта зараз лише на $2−4 за барель дешевша за інші поставки, і двозначні знижки навряд чи повернуться через конкуренцію за барелі з Китаю, кажуть керівники. Після війни знижка перевищила $30.

Імпорт російської нафти Індією різко зріс після війни, оскільки нафтопереробники скористалися дешевшими барелями, яких інші покупці уникали.

Торік на виробників країн ОПЕК+ припадала майже половина закупівель Індії, але нові санкції США нещодавно зупинили деякі вантажі.

росія також вимагає виплати в юанях через посилений контроль деяких банків щодо використання дирхамів для розрахунків за останні кілька місяців.