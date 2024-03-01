В Кабміні повідомили, що цьогоріч видадуть близько 12 тисяч пільгових іпотек

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» у 2024 році. Про це пише Урядовий портал.

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«Вже 7600 українських родин скористалися цією програмою. Більшість — це військовослужбовці та працівники силових відомств», — повідомив Шмигаль на засіданні уряду 1 березня.

Шмигаль додав, що Кабмін затвердив порядок використання коштів для «Укрфінжитла» та відповідно програми «єОселя» на 2024 рік. На це виділяється майже 1,5 млрд грн.

У планах на цей рік видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

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