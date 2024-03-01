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1 березня 2024, 17:44

В Кабміні повідомили, що цьогоріч видадуть близько 12 тисяч пільгових іпотек

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» у 2024 році. Про це пише Урядовий портал.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про плани видати близько 12 тис.

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«Вже 7600 українських родин скористалися цією програмою. Більшість — це військовослужбовці та працівники силових відомств», — повідомив Шмигаль на засіданні уряду 1 березня.

Шмигаль додав, що Кабмін затвердив порядок використання коштів для «Укрфінжитла» та відповідно програми «єОселя» на 2024 рік. На це виділяється майже 1,5 млрд грн.

У планах на цей рік видати близько 12 тис. пільгових іпотечних кредитів.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій — учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян — ставка іпотеки становить 7%.

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Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
innapcholko
innapcholko
1 березня 2024, 17:54
#
И получат их только члены «партии СалоРейха»
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0
kegex
kegex
1 березня 2024, 18:10
#
В Киеве щас через ЕОселю половина сделок
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+7
Abramon
Abramon
1 березня 2024, 18:12
#
Але ж дійсно отримують всякі ДБРи, прокурори, мєнтяри та інші персонажі з цієї касти.
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+15
Silumin
Silumin
1 березня 2024, 18:46
#
Ага, військовослужбовці. Хіба що ті, що на тилових посадах та у ТЦК. Жоден банк не видасть іпотечний кредит тому, хто щодня ризикує своїм життям на нулі, тому що його очікувана тривалість життя набагато нижча, ніж строк самої іпотеки.
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