Ціна на газ у Європі впала до показника 2021 року

Ціна на європейський газ впала до рівня, який останній раз спостерігався до того, як росія почала скорочувати постачання у 2021 році, що дає надію на те, що енергетична криза, що охопила регіон останні роки, добігає кінця. Про це пише Financial Times.

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Сильний імпорт скрапленого природного газу, тепла погода та скорочення попиту внаслідок високих цін останніми роками допомогли зберегти запаси газу в підземних сховищах ЄС на історично високому рівні протягом цієї зими, що чинило тиск на ціни.

Ціна TTF, яка є європейським еталоном, у пʼятницю, 23 лютого, впала до €22,53 за МВт·год, найнижчого рівня з травня 2021 року, і спостерігається третє щотижневе зниження поспіль. Влітку 2022 року європейські ціни на газ досягли піку, піднявшись до понад €300 за МВт·год.



Узгоджені зусилля країн ЄС щодо обмеження попиту, а також значний імпорт СПГ з таких країн, як США, та послідовні теплі зими допомогли полегшити кризу постачання газу до Європи.

За даними Європейської комісії, частка трубопровідного російського газу, на який припадало 40% постачань ЄС до вторгнення, впала до 8%.