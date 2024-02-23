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23 лютого 2024, 19:39

Ціна на газ у Європі впала до показника 2021 року

Ціна на європейський газ впала до рівня, який останній раз спостерігався до того, як росія почала скорочувати постачання у 2021 році, що дає надію на те, що енергетична криза, що охопила регіон останні роки, добігає кінця. Про це пише Financial Times.

Ціна на європейський газ впала до рівня, який останній раз спостерігався до того, як росія почала скорочувати постачання у 2021 році, що дає надію на те, що енергетична криза, що охопила регіон останні роки, добігає кінця.

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Сильний імпорт скрапленого природного газу, тепла погода та скорочення попиту внаслідок високих цін останніми роками допомогли зберегти запаси газу в підземних сховищах ЄС на історично високому рівні протягом цієї зими, що чинило тиск на ціни.

Ціна TTF, яка є європейським еталоном, у пʼятницю, 23 лютого, впала до €22,53 за МВт·год, найнижчого рівня з травня 2021 року, і спостерігається третє щотижневе зниження поспіль. Влітку 2022 року європейські ціни на газ досягли піку, піднявшись до понад €300 за МВт·год.

Узгоджені зусилля країн ЄС щодо обмеження попиту, а також значний імпорт СПГ з таких країн, як США, та послідовні теплі зими допомогли полегшити кризу постачання газу до Європи.

За даними Європейської комісії, частка трубопровідного російського газу, на який припадало 40% постачань ЄС до вторгнення, впала до 8%.

Джерело: Мінфін
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