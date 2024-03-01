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1 березня 2024, 15:16

Акції Dell різко зросли після квартального звіту

Акції виробника комп'ютерної техніки Dell на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 21,59%, до $115, після публікації квартального звіту. Про це пише Bloomberg.

Акції виробника комп'ютерної техніки Dell на премаркеті на Нью-Йоркській фондовій біржі зросли на 21,59%, до $115, після публікації квартального звіту.

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Якщо зростання збережеться, воно стане найбільшим для Dell з 1 вересня. За останні 12 місяців акції компанії зросли більш ніж удвічі.

«Відома своїм комп'ютерним бізнесом, Dell привернула увагу інвесторів за останній рік завдяки сплеску інтересу до потужних серверів, необхідних для запуску робочих навантажень ШІ. Інфраструктурний підрозділ компанії у четвертому фінансовому кварталі отримав дохід у розмірі $9,33 млрд, що перевершило всі прогнози», — пише агентство.

На початок лютого портфель замовлень на сервери ШІ сягнув $2,9 млрд. За квартал Dell поставив серверів на $800 млн.

У поточному фінансовому році Dell прогнозує виторг на рівні $91−95 млрд. Аналітики в середньому очікують $92,1 млрд, зазначає Bloomberg.

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Джерело: Мінфін
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