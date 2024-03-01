Індекси Nasdaq та S&P 500 оновили чергові максимуми

У четвер індекс Nasdaq вперше з 2021 року закрився на рекордній позначці зі зростанням на 0,9%. S&P 500 піднявся на 0,5%, також встановивши новий рекорд. Про це пише The Wall Street Journal.

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Nasdaq перервав серію з 569 торгових днів без нового максимуму. Dow Jones Industrial Average зріс на 0,1%, або на 47 пунктів.

«Січень і лютий стали найкращими двома місяцями для початку року для Dow і S&P 500 з 2019 року. Індекс Nasdaq цього року зріс на 7,2%», — пише WSJ.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, торговці деривативами зараз оцінюють ймовірність того, що Федрезерв знизить процентні ставки на своєму травневому засіданні в 21%, що трохи вище, ніж 19% до публікації даних по інфляції в четвер.

Сезон звітності за четвертий квартал майже завершився, «члени клубу S&P 500» повідомили про сукупне зростання прибутків на 3,9%, причому більшу частину цього зростання забезпечила лише невелика кількість компаній, додає газета.

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