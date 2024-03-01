Кіпр продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Кіпр продовжив до 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для осіб, які вже мають такий статус. Про це повідомляє кіпрська Служба у справах біженців.

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«МВС інформує всіх зацікавлених осіб, що на підставі відповідної постанови Ради Міністрів право на тимчасовий захист автоматично подовжується на один рік, які вже набули такого статусу на Кіпрі, тобто до 4 березня 2025 року», — йдеться у повідомленні.

У кіпрській Службі у справах біженців уточнили, що тим особам, які вже отримали тимчасовий захист, не потрібно подавати нових заяв або отримувати нову біометричну посвідку на проживання.

Особи, які бажають отримати тимчасовий захист уперше, мають подати заяву в електронному вигляді за посиланням, або особисто за адресою головного офісу Служби у справах біженців у Нікосії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що станом на 31 грудня 2023 року у Європі статус тимчасового захисту мали 4,31 мільйона громадян, які виїхали з України внаслідок повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року.