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13 лютого 2024, 12:59

У Європі статус тимчасового захисту отримали понад 4 млн українців — Євростат

Станом на 31 грудня 2023 року у Європі статус тимчасового захисту мали 4,31 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

Станом на 31 грудня 2023 року у Європі статус тимчасового захисту мали 4,31 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

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За даними Євростату, основними країнами ЄС, які приймали людей були:

  • Німеччина (1 251 245 осіб; 29,0% від загальної кількості ЄС);

  • Польща (954 795; 22,1%);

  • Чехія (373 035; 8,7%).

Однак станом на кінець листопада 2023 року найбільше зростання кількості людей з статусом тимчасового захисту спостерігалося в Німеччині (+15 285; +1,2%), Чехії (+3 705; +1,0%) та Іспанії (+2 255; + 1,2%).

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Дещо зменшилася кількість у 3 країнах ЄС, а саме в Італії (-125 осіб; -0,1%), Франції (-245 осіб; -0,4%) та Польщі (-315 осіб; -0,0%).

У Євростаті дослідили, що порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб на кінець грудня 2023 року спостерігалася в Чехії — 34,5, Болгарії — 26,5, Естонії — 26,3, Литві — 26,2 і Польщі — 26,0.

31 грудня 2023 року громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист у Європі. З них дорослі жінки становили майже половину — 46,2%, діти становили майже третину — 33,2%, а дорослі чоловіки — трохи більше 20,6%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Bookseller
Bookseller
13 лютого 2024, 13:08
#
Це зрада или нет? Ухилянти — це чуть больше 20,6%, теж отримали захист від зсу.
+
0
akaMIK
akaMIK
13 лютого 2024, 13:42
#
Евростат не даёт детализацию по полу
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