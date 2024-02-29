Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 150 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 413 760 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 лютого 2024, 8:23
Втрати ворога за 28 лютого: 1 150 російських окупантів, 23 танки та 15 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 413760 (+1150) осіб,
- танків — 6593 (+23) од,
- бойових броньованих машин — 12552 (+44) од,
- артилерійських систем — 10070 (+41) од,
- РСЗВ — 1000 (+0) од,
- засоби ППО — 690 (+2) од,
- літаків — 342 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7768 (+15),
- крилаті ракети — 1912 (+0),
- кораблі/катери — 25 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 13152 (+40) од,
- спеціальна техніка — 1601 (+7).
Джерело: Мінфін
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