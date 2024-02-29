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29 лютого 2024, 9:29

Щомісячна потреба України у зовнішньому фінансуванні становить близько $3 мільярдів — Марченко

У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд, тому подальша ритмічна бюджетна допомога необхідна для забезпечення соціальних видатків. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко на онлайн зустрічі фінансового блоку G7, повідомляє пресслужба Мінфіну.

У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько $3 млрд, тому подальша ритмічна бюджетна допомога необхідна для забезпечення соціальних видатків.
Фото: mof.gov.ua

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«У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалась швидше, ніж очікувалося. Зважена політика Уряду України разом із послідовною підтримкою міжнародних партнерів мали вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію.

У 2024 році щомісячна потреба у зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 млрд доларів США. Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", — зазначив Марченко.

За його словами, Мінфін здійснив необхідні заходи для підтримки фінансової стійкості на початку 2024 року в умовах невизначеності щодо міжнародної допомоги. Ефективність цих рішень була відзначена експертами МВФ під час нещодавньої місії. Це низка заходів з максимізації доходів державного бюджету та активізація внутрішнього ринку запозичень.

«За будь-якого сценарію, міжнародна співпраця та координація зусиль є необхідними для перемоги України у війні. Ситуація, в якій опинилася Україна, є безпрецедентною за останні десятиліття: агресор володіє значними ресурсами та посилює свою співпрацю з країнами, проти яких G7 запровадили санкції», — зауважив Марченко.

Він також додав, що допомога міжнародних донорів — це не просто фінансове питання, а можливість підтримати мільйони українців, які цього потребують, та зберегти життя тисяч військових.

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Під час свого виступу Марченко відзначив ключову роль підтримки G7 у забезпеченні збалансованості держбюджету України та відновлення економіки у 2023 році. Фінансова підтримка країн G7 та ЄС сягає близько $63 млрд з лютого 2022 року.

Також було обговорено можливість урегулювання питання конфіскації російських активів. По-перше, це дозволить Україні залучити додаткові ресурси, по-друге, росія відчує, що її агресивна війна не буде безкарною.

Джерело: Мінфін
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