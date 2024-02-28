IPO фінтеху Klarna може стати одним з найбільших цьогоріч

Шведська фінтех компанія Klarna Bank AB, яка колись була найдорожчим стартапом у Європі, розпочала переговори з інвестбанками щодо потенційного лістингу в США, який може відбутися вже у третьому кварталі 2024 року та стати одним із найбільших IPO цьогоріч. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела. За їхніми словами, Klarna розраховує на оцінку приблизно $20 млрд.

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Строки та інші деталі можуть змінитися, оскільки переговори продовжуються, зазначає агентство. У Klarna від коментарів відмовилися.

Співзасновник і CEO Klarna Себастьян Семятковскі у січні заявив, що IPO у США, ймовірно, відбудеться «досить скоро», оскільки країна є найбільшим ринком Klarna за доходами з понад 37 мільйонами клієнтів. Ці коментарі з’явилися після того, як компанія показала свій перший прибутковий квартал після майже чотирьох років збитків. Klarna була прибутковою в США протягом чотирьох кварталів поспіль.

Сервіс Klarna, що дозволяє оплачувати покупки рівними частинами, запрацював у 2005 році. Ним користуються 150 млн осіб, з яких 37 млн — у США. Вперше Klarna стала найдорожчою фінтех-компанією в Європі в серпні 2019 року з оцінкою $5,5 млрд. У 2021-му інвестори оцінювали її вже в $46 млрд, але в новому раунді інвестицій влітку 2022 року — лише в $6,7 млрд.

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