IPO фінтеху Klarna може стати одним з найбільших цьогоріч

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 лютого 2024, 18:48

IPO фінтеху Klarna може стати одним з найбільших цьогоріч

Шведська фінтех компанія Klarna Bank AB, яка колись була найдорожчим стартапом у Європі, розпочала переговори з інвестбанками щодо потенційного лістингу в США, який може відбутися вже у третьому кварталі 2024 року та стати одним із найбільших IPO цьогоріч. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на власні джерела. За їхніми словами, Klarna розраховує на оцінку приблизно $20 млрд.

Шведська фінтех компанія Klarna Bank AB, яка колись була найдорожчим стартапом у Європі, розпочала переговори з інвестбанками щодо потенційного лістингу в США, який може відбутися вже у третьому кварталі 2024 року та стати одним із найбільших IPO цьогоріч.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Строки та інші деталі можуть змінитися, оскільки переговори продовжуються, зазначає агентство. У Klarna від коментарів відмовилися.

Співзасновник і CEO Klarna Себастьян Семятковскі у січні заявив, що IPO у США, ймовірно, відбудеться «досить скоро», оскільки країна є найбільшим ринком Klarna за доходами з понад 37 мільйонами клієнтів. Ці коментарі з’явилися після того, як компанія показала свій перший прибутковий квартал після майже чотирьох років збитків. Klarna була прибутковою в США протягом чотирьох кварталів поспіль.

Сервіс Klarna, що дозволяє оплачувати покупки рівними частинами, запрацював у 2005 році. Ним користуються 150 млн осіб, з яких 37 млн — у США. Вперше Klarna стала найдорожчою фінтех-компанією в Європі в серпні 2019 року з оцінкою $5,5 млрд. У 2021-му інвестори оцінювали її вже в $46 млрд, але в новому раунді інвестицій влітку 2022 року — лише в $6,7 млрд.

Читайте також: Apple відмовилась від розробки електромобіля: над проєктом працювали 10 років

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами