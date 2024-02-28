Національний банк України під час воєнного стану встановив ліміт на отримання готівки в банках на рівні 100 000 грн на добу. При цьому в банкоматах діють свої обмеження. Про це свідчать дані НБУ.
28 лютого 2024, 18:25
Максимальна сума зняття готівки в банкоматах: ліміти українських банків
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За ініціативи НБУ була створена об'єднана мережа відділень банків України — Power Banking, до якої входять 2300 відділень. У більшості відділень мережі Power Banking діє «банкоматний національний роумінг».
У цій мережі доступно отримання готівки (банкомати, каса), платежі, переказ коштів (каса, термінали самообслуговування), незалежно від того, клієнтом якого банку є людина. В кожному банку діють власні обмеження.
Ліміти на заняття готівки у банкоматах
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Пускай «чухаются» самопровозглашенные эксперты и «стратеги -горлопаны» и «аналитики — гаслометы».
смысл єтих банкоматных лимитов?