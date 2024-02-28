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28 лютого 2024, 18:25

Максимальна сума зняття готівки в банкоматах: ліміти українських банків

Національний банк України під час воєнного стану встановив ліміт на отримання готівки в банках на рівні 100 000 грн на добу. При цьому в банкоматах діють свої обмеження. Про це свідчать дані НБУ.

Національний банк України під час воєнного стану встановив ліміт на отримання готівки в банках на рівні 100 000 грн на добу.
Фото: pixabay.com

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За ініціативи НБУ була створена об'єднана мережа відділень банків України — Power Banking, до якої входять 2300 відділень. У більшості відділень мережі Power Banking діє «банкоматний національний роумінг».

У цій мережі доступно отримання готівки (банкомати, каса), платежі, переказ коштів (каса, термінали самообслуговування), незалежно від того, клієнтом якого банку є людина. В кожному банку діють власні обмеження.

Ліміти на заняття готівки у банкоматах

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 лютого 2024, 18:40
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НЕ ЦІКАВИТЬ!!! Від «слова «зовсім!!! Снимаю в месяц. максимум 1тысячу ЕВРО в гривне. И на ОДНОЙ карте (укр банка) максимум в остатке 10 -200 гривен!
Пускай «чухаются» самопровозглашенные эксперты и «стратеги -горлопаны» и «аналитики — гаслометы».
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mixerhack
mixerhack
28 лютого 2024, 18:50
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А в отделении с карты 100к в день
смысл єтих банкоматных лимитов?
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Abramon
Abramon
28 лютого 2024, 19:09
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Ощад 10К решта з комісією.
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