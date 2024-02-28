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28 лютого 2024, 16:26

Литва виділила понад 300 тисяч євро на підтримку біженців із України

Кабінет міністрів Литви консенсусом погодився виділити додатково 326 тисяч євро на підтримку біженців з України. Ці кошти будуть передані українцям, які проживають у Литві, через Міністерства соціального забезпечення, праці та охорони здоров'я. Про це повідомляє TV3.

Кабінет міністрів Литви консенсусом погодився виділити додатково 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.
Фото:depositphotos

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Хто отримає кошти

  • 304 тисячі євро буде виділено на витрати, які мають бути понесені в лютому 2024 року. З них 160 тисяч євро підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду, 130 тисяч євро — на одноразову допомогу на облаштування в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної або передшкільної освіти.

  • 14 тисяч євро виділено на інституційний соціальний догляд, що надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці.

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  • 21 861 євро буде виділено на відшкодування витрат на проживання осіб з України, понесених Вільнюською університетською лікарнею в жовтні-грудні 2023 року.На початку цього року уряд Литви також ухвалив рішення про виділення 4 млн євро на покриття витрат українців, які навчаються в Литві. Із виділених коштів 3,6 мільйона євро буде спрямовано українським студентам, які навчаються за програмами бакалаврату та очної форми навчання.

  • 352,6 тисячі євро буде виділено українським магістрантам. Кошти призначені для часткового відшкодування плати за навчання та виплати стипендій.

Джерело: Мінфін
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