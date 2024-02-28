Литва виділила понад 300 тисяч євро на підтримку біженців із України

304 тисячі євро буде виділено на витрати, які мають бути понесені в лютому 2024 року. З них 160 тисяч євро підуть на забезпечення стаціонарного соціального догляду, 130 тисяч євро — на одноразову допомогу на облаштування в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної або передшкільної освіти.