Молдова продовжила на рік тимчасовий захист для українців

В Молдові термін надання тимчасового захисту переміщеним особам з України продовжено ще на один рік — до 1 березня 2025 року. Про це йдеться в повідомленні пресслужби уряду Молдови.

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Тимчасовий захист буде автоматично продовжено, як і термін дії документа, що посвідчує особу одержувача.

Особи, які користуються тимчасовим захистом в Молдові, матимуть право працювати на території країни без отримання права на тимчасове проживання з метою роботи, за умови, що вони зареєстровані в територіальному підрозділі Національного агентства зайнятості, в радіусі якого вони проживають.

Нині на території Молдови перебуває понад 116 тисяч переселенців з України. Майже 39 тисяч пройшли попередню реєстрацію для отримання тимчасового захисту, понад 30 тисяч осіб вже отримали документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд Португалії продовжив термін дії документів про тимчасовий захист українських біженців ще на 10 місяців.