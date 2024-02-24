Уряд Португалії продовжив термін дії документів про тимчасовий захист українських біженців ще на 10 місяців. Минулого разу захист продовжувався на 6 місяців. Про це повідомляє видання Observador.
24 лютого 2024, 13:14
Португалія продовжила тимчасовий захист для українців до кінця року
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Що відомо
«У четвер Португалія схвалила продовження до кінця 2024 року терміну дії дозволів на тимчасовий захист, наданих біженцям з України», — пише видання.
Тимчасовий захист у Португалії біженцям з України надається автоматично, перший раз він тривав рік.
Потім уряд продовжував тимчасовий захист для українців у березні та вересні 2023 року.
Джерело: Мінфін
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