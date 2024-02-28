За два роки війни онлайн-аукціони поповнили бюджети на 23,5 мільярда

За два роки повномасштабної війни онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі поповнили бюджети різних рівнів на понад 23,5 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Найбільше коштів за результатами аукціонів, проведених під час воєнного стану, залучив Фонд гарантування вкладів — майже 6,5 млрд грн. Мала приватизація поповнила державний та місцеві бюджети на майже 5,6 млрд грн. Ще понад 3,7 млрд грн отримали організатори торгів з реалізації активів у справах про банкрутство для розрахунків з кредиторами.

«Від початку повномасштабного вторгнення державна електронна торгова система Прозорро.Продажі допомогла заробити державі понад 23 млрд гривень. Тобто четверту частину від суми всіх доходів у 83 млрд грн, залучених до бюджетів різних рівнів, онлайн-аукціони принесли вже після 24 лютого 2022 року», — зазначила перший віцепрем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Станом на сьогодні від 24 лютого 2022 року онлайн-аукціони в системі оголосили майже 5 тисяч організаторів, виставивши для продажу або здачі в оренду свої активи по всій країні.

За два роки воєнного стану в системі відбулося понад 36 тисяч аукціонів. Більш як половину з них організували в системі органи місцевого самоврядування, реалізувавши комунального майна на понад 3 млрд гривень.

Ці кошти для своїх бюджетів органи місцевого самоврядування отримали від малої приватизації, оренди майна та реалізації земельних ділянок. Серед громад лідерами за кількістю успішних торгів є Кривий Ріг, Чернівці та Львів.

Найдорожчі реалізовані активи

Найдорожчим реалізованим активами за період воєнного стану є спецдозвіл на користування надрами — Площа Майорівська — за нього переможець сплатив понад 1,1 млрд грн.

До топ-3 активів з найвищою вартістю також потрапило майно збанкрутілого ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат» за майже 700 млн грн та права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях, її обладнання та бездокументарних акцій, які продав Фонд гарантування вкладів за понад 680 млн грн.